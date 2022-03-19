"В первую очередь, это был страх за своих родных, потом осознание, что не будет футбола и большое разочарование. Страх от того, что происходит в 21 веке.

"Это словно какой-то страшный сон": Бондаренко – о вторжении России в Украину и новой мечте

Столько красивых городов будет разрушено, пострадает множество людей – это ужасно.

Сначала я находился в Киеве и думал, что это не продлится долго, но потом понял, что с каждым моментом становится опаснее и решил поехать в Луцк. И теперь я нахожусь здесь вместе со своей семьей.

Поддерживаю форму регулярными занятиями в тренажерном зале, пробежками, собираемся с друзьями и играем в футбол, теннисбол. Любыми методами пытаюсь держать себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно быстрее", – сказал Трубин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в первой части сезона Анатолий провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Еще в шести поединках отстоял "на ноль".

Россия напала на Украину: патовая ситуация экс-наставника нашей сборной и очередной удар по команде оккупантов (LIVE)