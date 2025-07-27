Кубок Эйсебио

Бенфика – Фенербахче – 3:2

Голы: Актюркоглу, 38, Павлидис, 42, Араужо, 82 – Кахвечи, 45, Эн-Несири, 60

Бенфика организовала и провела традиционный предсезонный мини-турнир, который был основан в 2008 году – Кубок Эйсебио. Этот розыгрыш турнира стал 13-м в истории – "орлы" пригласили в качестве гостя Фенербахче.

Трубин официально стал одноклубником "внебрачного сына Шакиры"

Перед началом матча Анатолий Трубин отметился благородным жестом – он подарил юному болельщику свою футболку. Украинский вратарь провел сильный матч – уже на 14-й минуте он предотвратил гол в свои ворота после удара Эн-Несири.

В первом голе Фенербахче, который случился при счете 2:0, Трубин не виноват: Кахвечи получил слишком много времени и пространства. Турки сравняли счет в контратаке, когда ворота Бенфики защищал уже дублер украинца Соареш – Бруну Лаже сделал в перерыве четыре замены, включая Трубина.

Победный гол на 82-й минуте после розыгрыша стандарта забил защитник Томас Араужо.