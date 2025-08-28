Трубин лаконично отреагировал на шестую сухую игру Бенфики и выход команды в Лигу чемпионов
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на победу своей команды над турецким Фенербахче, которая обеспечила "орлам" выход в основной этап Лиги чемпионов.
Вчера, 27 августа, португальская Бенфика минимально обыграла турецкий Фенербахче Жозе Моуринью и вышла в основной этап Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Два отмененных гола и удаление звезды в видеообзоре матча Бенфика – Фенербахче – 1:0
"Победа – это про команду. Спасибо за энергию, которую мы создаем вместе. Впереди новые вызовы", – написал Трубин на своей странице в Instagram.
Напомним, Трубин в шестой раз подряд в этом сезоне завершил матч без пропущенных голов.
