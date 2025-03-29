Вчера, 28 марта, Бенфика Анатолия Трубина играла в гостях у Жил Висенте. Украинский голкипер вышел в стартовом составе и провел весь матч. Анатолий совершил два сейва и не пропустил ни одного гола.

Трубин оформил разгромный "клиншит" за Бенфику – команда украинца делит вершину

"Это то, за чем скучаешь даже после небольшого перерыва. Игра. Эмоции. Победа", – написал Трубин на своей странице в Instagram.

Благодаря этой победе "орлы" догнали Спортинг на вершине таблицы, имея по 62 очка.

Ранее сообщалось, что Трубин может потерять место в основе Бенфики, уступив конкуренту Соарешу.

Добавим, что Анатолий опубликовал свое фото в стиле аниме – это новый тренд, который уже поддержало УАФ и некоторые клубы.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда