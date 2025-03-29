Трубин коротко отреагировал на "сухой" матч за Бенфику – украинский голкипер поддержал новый тренд
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал победу в Чемпионате Португалии (3:0).
Вчера, 28 марта, Бенфика Анатолия Трубина играла в гостях у Жил Висенте. Украинский голкипер вышел в стартовом составе и провел весь матч. Анатолий совершил два сейва и не пропустил ни одного гола.
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"Это то, за чем скучаешь даже после небольшого перерыва. Игра. Эмоции. Победа", – написал Трубин на своей странице в Instagram.
Благодаря этой победе "орлы" догнали Спортинг на вершине таблицы, имея по 62 очка.
Ранее сообщалось, что Трубин может потерять место в основе Бенфики, уступив конкуренту Соарешу.
Добавим, что Анатолий опубликовал свое фото в стиле аниме – это новый тренд, который уже поддержало УАФ и некоторые клубы.