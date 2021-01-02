Оба украинцы были отмечены за свои выступления в еврокубках 2020 года и оказались в рейтинге 50-ти самых перспективных игроков по версии УЕФА.

Трубин оказался в символической сборной открытий Лиги чемпионов в 2020 году

Компании Забарному и Трубину в списке, опубликованном на официальном сайте УЕФА, составили такие звездные вундеркинды как Джуд Беллингем и Юссуфа Мукоко (оба – Боруссия Д), Йенс Хауге и Даниэле Мальдини (оба – Милан), Педри (Барселона), Флориан Вирц (Байер) и другие.

Напомним, Трубин сыграл в 5 матчах Шахтера в розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21, сохранив ворота на замке в трех из них, а Забарный только в сентябре дебютировал в составе Динамо, проведя полные 8 матчей киевлян в ЛЧ и трижды сыграв за сборную Украины в Лиге наций.

Забив зі щитком у руці: яким було дебютне "класико" планети у перший день 2021-го