Трубин и Забарный – в топ-50 звезд по версии УЕФА, которые должны выстрелить в 2021-м
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин и защитник Динамо Илья Забарный оказались в престижном списке самых перспективных игроков.
Оба украинцы были отмечены за свои выступления в еврокубках 2020 года и оказались в рейтинге 50-ти самых перспективных игроков по версии УЕФА.
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Компании Забарному и Трубину в списке, опубликованном на официальном сайте УЕФА, составили такие звездные вундеркинды как Джуд Беллингем и Юссуфа Мукоко (оба – Боруссия Д), Йенс Хауге и Даниэле Мальдини (оба – Милан), Педри (Барселона), Флориан Вирц (Байер) и другие.
Напомним, Трубин сыграл в 5 матчах Шахтера в розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21, сохранив ворота на замке в трех из них, а Забарный только в сентябре дебютировал в составе Динамо, проведя полные 8 матчей киевлян в ЛЧ и трижды сыграв за сборную Украины в Лиге наций.
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