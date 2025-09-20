Бенфика приедет в гости к АВС в матче 6-го тура чемпионата Португалии. Стартовые составы и где смотреть игру подскажет "Футбол 24".

Жозе Моуринью на днях возглавил Бенфику, поэтому выездная игра против АВС станет для "Особого" первой во главе "орлов". Старт встречи в 20:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что оба украинца – Анатолий Трубин и Георгий Судаков – попали в основу.

Стартовый состав Бенфики: Трубин – Дедич, Антониу Силва, Отаменди, Даль – Барренчеа, Риос – Иванович, Судаков, Аурснес – Павлидис.

Добавим, что лиссабонцы пока занимают лишь четвертое место в чемпионате Португалии, имея 10 очков после 4 сыгранных туров ("орлы" уже через 3 дня должны встретиться в перенесенном матче 1-го тура с Риу Аве). Возглавляет таблицу Порту, который набрал 18 пунктов после 6 сыгранных туров.

