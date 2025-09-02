На официальном сайте Бенфика сообщила о переходе Доди Люкебакио. 27-летний нападающий подписал контракт с "орлами" до 2030 года.

Севилья получит по соглашению с Бенфикой 20 миллионов евро. В контракте также предусмотрены бонусы в размере четырех миллионов евро, которые зависят от достижения определенных целей. Бенфика и Севилья поделят расходы, связанные с выплатами солидарности клубам, которые принимали участие в подготовке Люкебакио.

Испанцы также смогут рассчитывать на 15% от будущей перепродажи игрока. В контракт Доди включена также клаусула в размере 50 миллионов евро.

Люкебакио присоединился к Севилье в 2023 году. Он сыграл за испанский клуб в 68 матчах, в которых забил 17 голов и отдал три ассиста.

Добавим, что за Бенфику выступают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

