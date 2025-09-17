"Хочу сообщить всем болельщикам Бенфики, что мы только что достигли договоренности с Бруну Лаже, который покидает пост тренера Бенфики. Я хотел бы поблагодарить Бруну за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для Бенфики и за всю его преданность нашему клубу в этом году. Но, к сожалению, пришло время, и мы понимаем, что нужно менять команду.

Гол Кащука, ассисты Судакова и сейвы Трубина в видеообзоре матча Бенфика – Карабах – 2:3

Относительно следующего тренера: мы, конечно, рассчитываем, что новый наставник уже в субботу сядет на скамейку запасных в Вила-даш-Авеш", – цитирует Кошту официальный сайт Бенфики.

Напомним, 16 сентября Бенфика в первом туре основного этапа Лиги чемпионов уступила Карабаху, хотя еще во время матча вела 2:0 – итоговый счет 2:3.

Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2