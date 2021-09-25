"Хочу попробовать свои силы в другом чемпионате. Потому что я с детства об этом мечтал и хочу, чтобы мечта осуществилась.

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Если я даже не попробую, я буду себя винить, что была возможность, а я не попробовал. Надо попробовать, а там уже посмотрим. Ну и конечно, хочется играть в Лиге чемпионов, со сборной на Евро или чемпионате мира. Это самый высокий уровень", – сказал Трубин в эфире YouTube-канала vZbirna.

Напомним, нынешний сезон 20-летний голкипер начинал в статусе основного в Шахтере, но получил травму. Сегодня он впервые за долгое время попал в заявку "горняков" – на матч 9-го тура УПЛ против Вереса.

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