Трубин фееричными сейвами помог Бенфике одержать разгромную победу – "орлы" продолжают борьбу за чемпионство
Бенфика на выезде сыграла с Виторией Гимараеш в 30 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Португалии, 30-й тур
Витория Гимараэш – Бенфика – 0:3
Голы: Павлидис, 21, 84, Каррерас, 78
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Бенфика имела непростой выезд к пятой команде турнирной таблицы. Павлидис вывел "орлов" вперед на 21 минуте. Хватало работы и у Анатолия Трубина, который в первом тайме совершил несколько фантастических сейвов.
После перерыва, Витория Гимареш имела преимущество во владении, пыталась удерживать Бенфику, но во второй раз пропустила. Трубину снова пришлось частенько вступать в игру и демонстрировать свои лучшие качества.
Бенфика, как и Спортинг, имеет 72 балла, но уступает "львам" по дополнительным показателям, поэтому находится на втором месте.