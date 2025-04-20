Бенфика на выезде сыграла с Виторией Гимараеш в 30 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 30-й тур

Витория Гимараэш – Бенфика – 0:3

Голы: Павлидис, 21, 84, Каррерас, 78

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Бенфика имела непростой выезд к пятой команде турнирной таблицы. Павлидис вывел "орлов" вперед на 21 минуте. Хватало работы и у Анатолия Трубина, который в первом тайме совершил несколько фантастических сейвов.

После перерыва, Витория Гимареш имела преимущество во владении, пыталась удерживать Бенфику, но во второй раз пропустила. Трубину снова пришлось частенько вступать в игру и демонстрировать свои лучшие качества.

Бенфика, как и Спортинг, имеет 72 балла, но уступает "львам" по дополнительным показателям, поэтому находится на втором месте.

Vitória SC, Jogada, Nélson Oliveira, 37m



Mais uma defesa de Trubin! António Silva escorrega, deixa Nélson Oliveira fugir, o avançado do Vitória SC arrisca o remate de fora da área, o guardião encarnado sacode por cima#LigaPortugalBetclic #EPOCA2425 #JORNADA30#VSCSLB #VSC #SLB pic.twitter.com/06fWLIj1yr — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) April 19, 2025