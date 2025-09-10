“Мы очень расстроены и разочарованы. Если мы хотим чего-то достичь, надо выигрывать у таких соперников. Неважно, какое поле, нам необходимо побеждать. Сегодня, возможно, не хватило агрессии с первых минут.

"Это стыд": Трубин не стал подбирать слов для описания ничьей против Азербайджана в отборе ЧМ-2026

Лишь когда счет стал 1:1 в конце матча, то стали атаковать, подавать, появились удары. Возможно, если бы это было с первых минут, то мы имели бы другой результат. Плюс надо лучше действовать в обороне: если бы не пропустили – выиграли бы.

Каждый должен задуматься индивидуально и приезжать в сборную с другим настроением. Если мы хотим играть на чемпионате мира, то нет никаких отмазок. Надо выходить, выгрызать и побеждать. Если в следующей игре не победим, то о чемпионате мира можно забыть", – цитирует Анатолия Трубина пресс-служба УАФ.

Напомним, что болельщики признали вратаря Бенфики лучшим игроком матча против Азербайджана (1:1). Украина после двух стартовых туров в отборе на Мундиаль имеет лишь один зачетный балл и идет на третьем месте в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Следующий матч сборная Украины проведет против Исландии 10 октября.

"Все пропало"? Грозный – о странных пенальти, переживания Реброва и собственный оптимизм перед Исландией