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Грузия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Напомним, впереди у Украины два решающих поединка, которые определят дальнейшую судьбу сборной в Лиге наций – у команды Реброва есть шанс как подняться в дивизион А, так и опуститься ниже.

Уже сегодня, 16 ноября, "сине-желтые" в Батуми сыграют со сборной Грузии, а во вторник, 19 ноября, сойдутся с Албанией.

После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

Грузия – Украина: Ребров объявил заявку "сине-желтых" на матч Лиги наций – есть прогнозируемая потеря