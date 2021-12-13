Молодые украинские звезды могут похвастаться огромной, для своего возраста, игровой практикой.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинги игроков в соответствии с их опытом в 2021 году. Football Observatory проанализировала матчи 401 команды на клубном уровне и ведущие международные соревнования в этом году (с первого января по первое декабря).

Шахтер, Динамо, Верес, Мариуполь – "полярные" клубы УПЛ, они выделяются на фоне чемпионата, как немногие в Европе

Чтобы выровнять условия, каждой лиге вычислили специальный коэффициент. УПЛ получила 0,61 (для примера: АПЛ – 1, Мексика – 0,67, Греция – 0,53). Затем коэффициенты подсчитали для каждого клуба. И сформировали рейтинги "самых опытных игроков года".

Таким стал защитник Баварии и Реала Давид Алаба. В тройку вошли Рубен Диаш и Милан Шкриняр. Рейтинг вратарей возглавил Тибо Куртуа, не дающий никаких шансов Лунину.

В категории 20-летних голкиперов вторым опытнейшим стал вратарь Шахтера Анатолий Трубин. За год он сыграл более 3300 минут и получил высокий показатель опыта – 56,1.

В категории 19-летних игроков вторым опытнейшим стал защитник Динамо Илья Забарный. За год он сыграл более 4700 минут. Показатель опыта – 78,7. Забарный обошел самого Педро, чьей выносливостью восхищается вся Европа.