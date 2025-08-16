Сегодня, в 22:30 по Киеву начнется матч 2-го тура чемпионата Португалии между Эштрелой и Бенфикой. Оба клуба уже объявили свои стартовые составы. Как и в матче 1-го круга, ворота Бенфики будет защищать украинский вратарь Анатолий Трубин.

Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина – европейский клуб уже готовит ему контракт

Стартовый состав Эштрелы: Ренан Рибейру, Фабиу Роналду, Жоване, Годой, Шаппо, Паулу Морейра, Луан Патрик, Лопиш Кабрал, Чернев, Жоау Гастан, Абрахам Маркус;

Стартовый состав Бенфики: Трубин, Дедич, Антониу Силва, Отаменди, Даль, Барренечеа, Риос, Орснес, Шельдеруп, Иванович, Павлидис.

В прошлом сезоне Бенфика и Эштрела встречались между собой трижды, и каждый раз победу одерживали "красные": 1:0 и 3:2 в чемпионате; 7:0 в Кубке Португалии.

Трубин впервые выиграл Суперкубок Португалии – он получил желтую карточку за конфликт со звездным новичком Спортинга