Голкипер "горняков" отреагировал на новость о попадании снарядов, выпущенных российскими орками, в тренировочное поле команды.

Тренировочный комплекс Шахтера, расположенный неподалеку от Киева, пострадал от обстрелов – туда прилетели два снаряда.

Тренировочная база Шахтера подверглась обстрелам во время боев под Киевом: есть кадры последствий

"Это тоже военный объект? Конечно, эти фото не идут в сравнение с разбомбленными домами. Но нет смысла играть в игру "у кого хуже".

Такого не должно быть. Не укладывается в голове. Чтобы наводить порядок где-то вне, нужно сначала навести порядок в своей голове. Все есть и будет Украина", – написал Трубин в Instagram.

Напомним, в последние дни ВСУ выбили врага с территории Киевской области, освободив ряд населенных пунктов от оккупации.

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