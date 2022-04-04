Трубин – об обстреле тренировочной базы Шахтера: "Это тоже военный объект?"
Голкипер "горняков" отреагировал на новость о попадании снарядов, выпущенных российскими орками, в тренировочное поле команды.
Тренировочный комплекс Шахтера, расположенный неподалеку от Киева, пострадал от обстрелов – туда прилетели два снаряда.
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"Это тоже военный объект? Конечно, эти фото не идут в сравнение с разбомбленными домами. Но нет смысла играть в игру "у кого хуже".
Такого не должно быть. Не укладывается в голове. Чтобы наводить порядок где-то вне, нужно сначала навести порядок в своей голове. Все есть и будет Украина", – написал Трубин в Instagram.
Напомним, в последние дни ВСУ выбили врага с территории Киевской области, освободив ряд населенных пунктов от оккупации.
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