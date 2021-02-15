Голкипер Шахтера Анатолий Трубин высказался относительно ничьей в первом матче после возвращения УПЛ. "Горняки" расписали мировую с Колосом в 14-м туре.

"Поле не было идеальным, это все видели. Но оно одинаковое для всех команд, поэтому не считаю, что Шахтеру следует жаловаться на состояние газона.

Парад упущенных возможностей Шахтера в видеообзоре матча против Колоса

Было много моментов, особенно в первом тайме. Думаю, стоило чаще бить по воротам. Сейчас такая погода: рикошет, отскок, следует быть более нацеленными, больше ударов наносить. Завершения не хватило – подставить ногу, пробить", – цитирует Трубина официальный сайт Шахтера.

К слову, из-за ничьей отставание Шахтера от Динамо на вершине турнирной таблицы увеличилось до 3 зачетных пунктов.

Колос удержал историческую ничью с Шахтером – "горняки" отпустили Динамо в отрыв