"Первые 20-25 минут были очень тяжелые для нас. Но после того, как счет стал 0:1, поняли, что у нас нет пути назад. Изменили тактику – это сработало. Как видите, против Словакии была настоящая сборная, а не та, что в первой игре против Румынии.

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Как именно Украина изменила тактику? У нас были очень тяжелые моменты, когда они держали мяч под контролем. Поэтому именно прессинг мы изменили – они очень легко выходили из-под него. Во втором тайме у них почти не было моментов или ударов.

Мой первый выход на Евро-2024... Все понимают позицию вратаря: цена ошибки – на 90% это гол. Поэтому психологически голкиперы должны быть сосредоточены и эмоционально устойчивы. Никогда не знаешь, что может случиться. Я был готов на первую игру, был готов сейчас. Такие турниры для нас, футболистов – что-то уникальное, тем более в настоящее время. Очень рад, что смогли победить. Третья игра будет решающей.

В игре с Румынией нам не хватило выигранной борьбы в ключевых моментах. Все матчи, что я смотрю, – борьба выходит на первый план. Даже топовые сборные тяжело побеждают – Англия, Франция. На уровне сборных все умеют играть, потому что здесь собраны лучшие игроки. Это, возможно, один из самых ключевых аспектов игры, над этим надо будет плодотворно поработать. И свежая энергия очень важна – много сил потратили. Но есть время подготовиться и настроиться на игру", – сказал Трубин в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, после двух туров сборная Украины с тремя очками идет в турнирной таблице группы Е на третьей строчке.

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