"Какой будет сборная Украины в 2023 году? Нам известно ровно столько же, как и вам.

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Сборная – это мечта каждого футболиста. За Украину мы все выходим играть с полной самоотдачей. Поэтому когда решится, кто будет возглавлять нашу сборную, буду рад поработать под его руководством", – сказал Трубин в интервью изданию "Український футбол".

Напомним, контракт Александра Петракова с национальной сборной Украины рассчитан до конца 2022 года. УАФ пока сохраняет гордое молчание по поводу дальнейшей судьбы коуча.

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