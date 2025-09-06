Трубин – о лучшем сейве с Францией, настроении в раздевалке и неиспользованных шансах Украины: "Все так быстро произошло"
Вратарь "сине-желтых" Анатолий Трубин высказался относительно поражения от "трехцветных" (0:2) в отборе ЧМ-2026.
– По-воротарски, насколько для тебя был сложный матч?
– Думаю, не только по-воротарски, а вообще было очень тяжело. Сборная Франции – хороший оппонент.
– В моменте со 2-м голом уже видел, что защита не останавливает Мбаппе?
– Оно все так быстро произошло. Уже действовал по ситуации, но Мбаппе очень качественно завершил.
– Какое настроение было в раздевалке после матча?
– Конечно, если бы все иначе сложилось, могли зацепиться за очки. Но это уже прошлое, поэтому готовимся дальше, следующая игра будет важна. Нужно набирать свои зачетные баллы.
– Насколько сложные для тебя были эти 2 мяча?
– Тяжело было. Я, конечно, пересмотрю еще момент, что бы я мог сделать лучше, но так на глаз – очень хорошо завершили игроки. Не знаю, нужно смотреть.
– Но ты и выручал команду. Какой сейв можешь занести себе в актив, который запомнился?
– Да ни один. К сожалению, мы проиграли, поэтому...
– На 65-й был очень хороший момент у сборной Украины. Было такое ощущение, что удастся сравнять?
– Конечно, что мы верили. Был момент, но, к сожалению, не удалось завершить, – сказал Трубин в комментарии к сожалению не удалось завершить сказал Трубин в комментарии Tribuna.
Напомним, сборная Украины пропустила быстрый гол, однако после перерыва имело отличный шанс, чтобы отыграться (Забарный попал в штангу). Под конец встречи Мбаппе окончательно похоронил шансы команды Реброва хотя бы на ничью.
