– По-воротарски, насколько для тебя был сложный матч?

– Думаю, не только по-воротарски, а вообще было очень тяжело. Сборная Франции – хороший оппонент.

– В моменте со 2-м голом уже видел, что защита не останавливает Мбаппе?

– Оно все так быстро произошло. Уже действовал по ситуации, но Мбаппе очень качественно завершил.

– Какое настроение было в раздевалке после матча?

– Конечно, если бы все иначе сложилось, могли зацепиться за очки. Но это уже прошлое, поэтому готовимся дальше, следующая игра будет важна. Нужно набирать свои зачетные баллы.

– Насколько сложные для тебя были эти 2 мяча?

– Тяжело было. Я, конечно, пересмотрю еще момент, что бы я мог сделать лучше, но так на глаз – очень хорошо завершили игроки. Не знаю, нужно смотреть.

– Но ты и выручал команду. Какой сейв можешь занести себе в актив, который запомнился?

– Да ни один. К сожалению, мы проиграли, поэтому...

– На 65-й был очень хороший момент у сборной Украины. Было такое ощущение, что удастся сравнять?

– Конечно, что мы верили. Был момент, но, к сожалению, не удалось завершить, – сказал Трубин в комментарии Tribuna.

Напомним, сборная Украины пропустила быстрый гол, однако после перерыва имело отличный шанс, чтобы отыграться (Забарный попал в штангу). Под конец встречи Мбаппе окончательно похоронил шансы команды Реброва хотя бы на ничью.

