Трубин признан лучшим в составе Шахтера за игру с Реалом. WhoScored – 8.2, SofaScore – 8.7. Статистические порталы выводят оценки чисто на основе голых цифр, не ориентируясь на контекст.

Реал – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Анатолий сделал 11 сейвов, большинство из которых – после ударов из пределов штрафной. Но допустил одну ошибку, которая привела к моменту Реала. Для сравнения Лунин совершил всего 2 сейва.

Шахтер уступил Реалу в третьем туре Лиги чемпионов, но с минимальным счетом. Отличную оценку также получил Бондарь – 7.7 (6 заблокированных ударов, 3 перехвата, 1 спасение на линии).

Реал минимально переиграл Шахтер в матче ЛЧ – Лунин снова пропустил, Мудрик простил, шедевр Зубкова, 11 сэйвов Трубина