Тройное фиаско полуфиналиста ЧМ-2022 в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:1
2 марта 09:48 - Читати українською
Манчестер Юнайтед выбил Вест Хэм на стадии 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча.
Все главные события уместились во второй тайм. Вест Хэм открыл счет усилиями Бенрама, однако МЮ успел совершить камбек.
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"Дьяволам" активно помогал марокканский центрбек соперника Наиф Агерд. Полуфиналист ЧМ-2022 замкнул подачу углового в собственные ворота, а затем допустил еще две голевые ошибки. 18-летний Алехандро Гарначо и экс-звезда Шахтера Фред оформили окончательные 3:1 – МЮ идет в следующий раунд Кубка Англии.
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