Манчестер Юнайтед выбил Вест Хэм на стадии 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча.

Все главные события уместились во второй тайм. Вест Хэм открыл счет усилиями Бенрама, однако МЮ успел совершить камбек.

Кубок Англии: сенсационные вылеты Тоттенхэма и Саутгемптона, волевая победа Манчестер Юнайтед

"Дьяволам" активно помогал марокканский центрбек соперника Наиф Агерд. Полуфиналист ЧМ-2022 замкнул подачу углового в собственные ворота, а затем допустил еще две голевые ошибки. 18-летний Алехандро Гарначо и экс-звезда Шахтера Фред оформили окончательные 3:1 – МЮ идет в следующий раунд Кубка Англии.