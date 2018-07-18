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Трояновский и Мелинишин стали игроками Олимпика

08:25 25 Читати українською
Трояновский и Мелинишин стали игроками Олимпика
Тренировка Олимпика / ФК Олимпик

Защитник Сергей Мелинишин и хавбек Евгений Трояновский пополнили ряды донецкого Олимпика.

Олимпик на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Евгения Трояновского и защитника Сергея Мелинишина.

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Мелинишин является воспитанником львовских Карпат, с 2014 года выступал в составе Волыни. Сыграл 10 матчей в УПЛ, еще 6 матчей провел в составе луцкой команды в Первой лиге.

Трояновский течение карьеры успел поиграть в донецком Металлурге, алчевской Стали, Чихуре, Динамо-2 и Полтаве.

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