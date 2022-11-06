Барселона уверенно победила Альмерию в матче 13 тура Ла Лиги, а Жерар Пике провел последний домашний поединок. Смотрите видео голов и обзор встречи Барселона – Альмерия на "Футбол 24".

Барселона имела шанс выйти вперед на 7 минуте, но Левандовски умудрился не попасть в створ ворот после удара с пенальти.

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Забить удалось в начале второго тайма: Бускетс сделал классную дальнюю передачу на фланг, где Дембеле принял мяч, вошел в штрафную и попал в дальний угол. Фрэнки Де Йонг удвоил преимущество на 62-й минуте, добив мяч в ворота.

Отметим и замену Жерара Пике на 84 минуте встречи – трибуны попрощались с легендарным защитником Барселоны, решившего завершить карьеру посреди сезона.

Таким образом Барселона набрала 34 очка и возглавила турнирную таблицу, Альмерия с 13 пунктами осталась пятнадцатой.

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