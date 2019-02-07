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Три украинца попали в символическую сборную тура в Азербайджане

19:05 45 Читати українською
Три украинца попали в символическую сборную тура в Азербайджане
Марко Девич / фото из соцсетей

Трое украинских игроков попали в число лучших в Азербайджане по итогам 15-го тура тамошнего чемпионата.

Профессиональная футбольная лига Азербайджана опубликовала символическую сборную 15-го тура Премьер-лиги по футболу, основанной на показателях InStat.

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Отметим, что в этой сборной попали сразу трое украинских футболистов. Новоиспеченный вратарь Сабаила Александр Рыбка, который оставил свои ворота в неприкосновенности в дебютном матче за новый клуб форвард Марко Девич, который голом помог Сабаху победить Зиру и возглавил список бомбардиров, и защитник Кирилл Петров из клуба Нефтчи.

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Теги
Мир Марко Девич Марко Девич Александр Рыбка Александр Рыбка Кирилл Петров Кирилл Петров Нефтчи Нефтчи Сабаил Сабаил Сабах Сабах Украинцы за рубежом
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