Три украинца попали в символическую сборную тура в Азербайджане

Трое украинских игроков попали в число лучших в Азербайджане по итогам 15-го тура тамошнего чемпионата.

Профессиональная футбольная лига Азербайджана опубликовала символическую сборную 15-го тура Премьер-лиги по футболу, основанной на показателях InStat.

"Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет", – Ракицкий надеется попасть в сборную Украины

Отметим, что в этой сборной попали сразу трое украинских футболистов. Новоиспеченный вратарь Сабаила Александр Рыбка, который оставил свои ворота в неприкосновенности в дебютном матче за новый клуб форвард Марко Девич, который голом помог Сабаху победить Зиру и возглавил список бомбардиров, и защитник Кирилл Петров из клуба Нефтчи.

"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ