Transfermarkt в своем Instagram обнародовал символическую сборную самых дорогих игроков группы С, в которую попали Украина, Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Шевченко – самый молодой тренер Евро-2020

"Сине-желтые" делегировали трех представителей – Трубина (8 млн евро), Зинченко и Цыганкова (оба по 25 млн). На самом деле самым дорогим украинцем является Руслан Малиновский (30 млн), однако хавбеку Аталанты почему-то не нашлось места в команде. Абсолютный "рекорд" группы принадлежит Фрэнки Де Йонгу – звезда Барселоны оценивается в 90 млн евро. Общая стоимость такой команды составляет 475 млн.

Напомним, Евро-2020 для сборной Украины начнется 13 июня матчем против Нидерландов.

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