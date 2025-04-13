Украинский полузащитник Эюпспора Тарас Степаненко воссоединился с семьей в Турции и поблагодарил за помощь свой нынешний клуб.

"Я хотел бы выразить слова благодарности Эюпспору, Арда Турану, всем тренерам, игрокам и персоналу за такой теплый прием моей семьи.

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Мои сыновья очень впечатлены и счастливы от этого опыта. Большое вам спасибо", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

После переезда семья Степаненко посетила базу Эюпспора, а сыновья украинского полузащитника даже потренировались с турецкой командой.

Напомним, 35-летний Степаненко перешел в турецкий клуб из Шахтера, подписав с командой контракт до 30 июня 2026 года. За Эюпспор успел провести 4 матча, сыграв суммарно 240 минут. Ныне он восстанавливается от травмы.

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