Трое судей Бундеслиги не получили аттестат на новый сезон – среди них "соучастник" легендарного камбэка Барселоны

Далеко не все немецкие рефери подтвердили свою профпригодность перед сезоном 2019/20.

Немецкий футбольный союз не выдал лицензии Денизу Айтекину, Тобиасу Вельцу и Марко Фрицу, информирует Der Tagesspiegel.

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Все трое провалили тесты по физической подготовке, которые рефери ежегодно сдают перед началом нового чемпионата. Указанным арбитрам предоставят повторную попытку 8 августа, которая может изменить неутешительный для них вердикт.

Напомним, именно Айтекин в Лиге чемпонив-2016/17 работал на ответном матче Барселона – ПСЖ, который завершился разгромной победой каталонцев со счетом 6:1 после гостевых 0:4.

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