toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Трое судей Бундеслиги не получили аттестат на новый сезон – среди них "соучастник" легендарного камбэка Барселоны

17:20 51 Читати українською
Трое судей Бундеслиги не получили аттестат на новый сезон – среди них "соучастник" легендарного камбэка Барселоны
Дениз Айтекин / Reuters

Далеко не все немецкие рефери подтвердили свою профпригодность перед сезоном 2019/20.

Немецкий футбольный союз не выдал лицензии Денизу Айтекину, Тобиасу Вельцу и Марко Фрицу, информирует Der Tagesspiegel.

"Мы ни разу не теряли контроль над игрой": арбитр скандального матча Бразилия – Аргентина ответил на критику

Все трое провалили тесты по физической подготовке, которые рефери ежегодно сдают перед началом нового чемпионата. Указанным арбитрам предоставят повторную попытку 8 августа, которая может изменить неутешительный для них вердикт.

Напомним, именно Айтекин в Лиге чемпонив-2016/17 работал на ответном матче Барселона – ПСЖ, который завершился разгромной победой каталонцев со счетом 6:1 после гостевых 0:4.

"Моя красота плохо влияла на профессию": самая привлекательная рефери мира покинула футбол, вернулась и всех поразила

blog_ava
Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги
08:00
758
Теги
Барселона Барселона Германия Арбитры Дениз Айтекин Дениз Айтекин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
32
мин
Транс
18:30
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук