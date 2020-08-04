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Трое лидеров Динамо пропустили тренировку из-за травмы

08:26 - Читати українською
Трое лидеров Динамо пропустили тренировку из-за травмы
Тренировка Динамо / фото ФК Динамо

Первая двусторонка Динамо при Мирче Луческу состоялась сразу без трех ведущих игроков.

Денис Попов пропустил тренировку Динамо из-за мышечного повреждения, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо провело первую двусторонку при Луческу – Шапаренко поразил шедевральным соло-голом

Кроме центрбека, вместе с командой не занимались Беньямин Вербич и Никита Бурда. Последний проходил восстановительные процедуры, тогда как остальные наблюдали за тренировкой одноклубников.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Динамо финишировало вторым и сможет бороться в квалификации за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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Теги
Никита Никита Бурда Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Беньямин Вербич Денис Денис Попов
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