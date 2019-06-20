Трое игроков сборной Никарагуа "сняли" проституток после провала с Коста-Рикой – тренер мигом разобрался с нарушителями

Представители одного из участников Золотого кубка КОНКАКАФ вляпались в секс-скандал.

Трое игроков сборной Никарагуа позволили себе грубое нарушение дисциплины после окончания матча группового этапа против Коста-Рики (0:4).

Через несколько часов после этой игры футболисты Марлон Лопес Морено, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия привели проституток прямо в отель, где проживает сборная.

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"Служба безопасности отеля разбудила меня в час ночи и показала видео, где игроки возвращаются в свои номера. Мне сказали, что это Чаваррия, Монтенегро и Лопес. Первым двум я сразу же сказал, чтобы они собрали свои вещи – их исключили.

Затем сотрудники отвели меня в другую комнату. Там был Лопес и девушка, которая выходила из душа. Было около двух часов ночи. Я сказал ему доработать все свои дела, а потом собираться и также ехать домой", – сказал главный тренер сборной Анри Дуарте в комментарии официальному сайту команды.

Сборная Никарагуа продолжит выступать на Кубке КОНКАКАФ с 20 игроками.

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