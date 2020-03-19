Трое игроков Ювентуса взяли пример с Роналду и сбежали из Италии, в которой свирепствует коронавирус

Игроки Ювентуса массово покидают Италию, в которой худшая ситуация с коронавирусом среди всех стран Европы.

Игуаин, Пьянич и Хедира улетели из Турина, получив разрешение клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Аргентинцу в аэропорту пришлось пройти дополнительный контроль полиции, однако документ об отсутствии у игрока Ювентуса коронавируса решил проблему. Пьянич и Хедира также смогли вернуться в родные страны, несмотря на строгие ограничения. К слову, главная звезда туринцев Криштиану Роналду убежал из Италии еще неделю назад.

Ювентус сполна ощутил на себе всю тяжесть проблемы коронавируса. В клубе обнаружили болезнь сразу у двух игроков – Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

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