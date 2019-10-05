Трое игроков дубля Бордо отстранены за нападение на одноклубника

Сразу 3 игрока молодежной команды Бордо покинули клуб после инцидента, который произошел в конце сентября.

Инцидент произошел 30 сентября, его причиной стало поражение Бордо U-17 от сверстников из Нанта, информирует ESPN.

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"Мы поддерживаем нашего травмированного игрока, и будем рядом с ним в этот непростой период. Мы сразу же отреагировали на случившееся, отстранив трех игроков на время проведения расследования", – говорится в заявлении представителей клуба.

Отмечается, что пострадавший получил травму бедра, и передвигается сейчас с помощью костылей. Футболист уже выписан из больницы, он не сможет играть как минимум 2 недели. Нападавшие также были допрошены полицией, а клуб проведет расследование инцидента.

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