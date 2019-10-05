toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Трое игроков дубля Бордо отстранены за нападение на одноклубника

15:37 40 Читати українською
Трое игроков дубля Бордо отстранены за нападение на одноклубника
Молодежная команда Бордо / Commons.wikimedia

Сразу 3 игрока молодежной команды Бордо покинули клуб после инцидента, который произошел в конце сентября.

Инцидент произошел 30 сентября, его причиной стало поражение Бордо U-17 от сверстников из Нанта, информирует ESPN.

Ницца выгнала игрока, который украл часы у Дольберга

"Мы поддерживаем нашего травмированного игрока, и будем рядом с ним в этот непростой период. Мы сразу же отреагировали на случившееся, отстранив трех игроков на время проведения расследования", – говорится в заявлении представителей клуба.

Отмечается, что пострадавший получил травму бедра, и передвигается сейчас с помощью костылей. Футболист уже выписан из больницы, он не сможет играть как минимум 2 недели. Нападавшие также были допрошены полицией, а клуб проведет расследование инцидента.

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Шевченко когда-то ответил журналистам своей работой, а Хацкевич так не сможет, – громкое заявление представителя Динамо
12:50
335
Теги
Бордо Бордо Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
ПСЖ
18:30
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук