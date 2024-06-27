Накануне Заря прибыла в Словению в город Рогашка Слатина , где будет готовиться к новому сезону. По сообщению пресс-службы луганчан, тренерский штаб взял с собой 25 игроков, среди которых оказались и три игрока Динамо.

Заря вышла из отпуска и прошла медосмотр – луганчане готовятся к сбору за рубежом

В частности, попытается убедить тандем Коваля-Бартуловича в своей профпригодности защитник Алексей Гусев, который в прошлом сезоне играл за Динамо U-19. Кроме того, в команде остались полузащитники Артем Слесар и Викентий Волошин, которые защищали цвета луганчан в предыдущем первенстве.

На сборах в Словении к Заре присоединятся легионеры. Исключением станет лишь форвард Эдуардо Герреро, который приедет в расположение клуба позже, ведь вместе со сборной Панамы участвует на Кубке Америки.

Напомним, в планах "черно-белых" проведение 5-6 товарищеских матчей. Первый состоится уже 2 июля против венгерского МТК (Будапешт).

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