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Трое игроков Александрии получили травмы на первом тренировочном сборе

09:15 58 Читати українською
Трое игроков Александрии получили травмы на первом тренировочном сборе
Владимир Шаран / Фото официального сайта Александрии

Владимир Шаран рассказал о кадровых проблемах, которые постигли команду во время летней подготовки.

"Шендрик постепенно восстанавливается, тренировался преимущественно по индивидуальной программе. Понемногу начал тренироваться в общей группе, хотя ему пока трудно. Надеюсь, что на тренировочном сборе в Болгарии Антон будет в общей группе.

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Ковалец получил повреждение. Надеюсь, он вернется к тренировкам, так как уже пропустил больше недели.

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Довгий получил травму. Это неприятно. Я еще не знаю результатов обследования. Алексей прекрасно выглядел на сборах, стал лучшим бомбардиром нашей команды. Также с травмой Устименко", – сказал Шаран в комментарии официальному сайту Александрии.

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Теги
Межсезонные сборы Алексей Довгий Алексей Довгий Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Денис Устименко Денис Устименко
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