Трое болельщиков Динамо получили травмы после столкновения с греческой полицией

Конфликт фанатов Динамо и полиции / фото из соцсетей

Полиция Греции оказывала пинков фанатам, которые приехали из Украины.

Вчера на стадионе Георгиос Караискакис на гостевом секторе, где расположились болельщики Динамо, полиция избила гостей из Украины.

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На опубликованном видео греческие полицейские дубинками жестоко избивают фанатов "бело-синих". О причинах такого поведения правоохранителей – не сообщается. В результате инцидента трое фанатов Динамо получили травмы, сообщает Gazzetta.gr.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, а после матча доставили в аэропорт, откуда вболиваникы полетели в Украине. Видео избиения можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ответный матч между Динамо и Олимпиакосом состоится 21 февраля, начало в 22:00.

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