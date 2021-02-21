"Трижды я летал в Москву, встречался с господином Курченко. Три раза он обещал, что деньги будут во вторник или четверг. Но так и не дошли деньги.

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Сидим мы у него в офисе в "Москва-Сити", и он говорит: "Сколько надо денег, чтобы быть в шестерке?". Директор говорит, что столько-то. Я уже не помню суммы. "А чтобы в десятке?". Директор: "Ну, меньше, конечно, но надо поддерживать. Без денег никакой десятки не будет". Курченко: "Может, сегодня, максимум, завтра будут деньги". Хорошо.

Он все время обещает. Пообещал, но не сделал. Или не срослось, наверное. Но сказать, что он как-то через плечо, через губу со мной говорил... Нет! Приятный молодой человек. Все время обещает, ни в чем тебе не отказывает. Но ничего не выполняет", – рассказал Севидов в интервью SportArenaTV.

Напомним, Севидов возглавлял Металлист с 2015 по 2016 годы.

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