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Самая красивая футболистка мира Алекс Морган продемонстрировала тренировки с гирей на девятом месяце беременности

12:34 86 Читати українською
Самая красивая футболистка мира Алекс Морган продемонстрировала тренировки с гирей на девятом месяце беременности
Алекс Морган / Reuters

Футболистка сборной США Алекс Морган поразила своим трудолюбием, выполняя физические упражнения, несмотря на беременность.

Алекс Морган не отказывается от тренировок даже находясь на девятом месяце беременности, чем поделилась на своей странице в Instagram.

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Форме футболистки можно позавидовать: она без проблем выполняет различные упражнения, в том числе и с тяжелой гирей. Интересно, что Морган вместе со своим мужем Сервандо Карраско ожидают рождения ребенка, которое запланировано как раз в апреле.

Добавим, что Алекс Морган считается самой красивой футболисткой мира, а летом 2019 стала двукратной чемпионкой мира.

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Видеоновости Женский футбол Мир Женская сборная США Алекс Морган Алекс Морган
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