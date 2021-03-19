Манчестер Юнайтед минимально победил Милан и оформил путевку в 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и самые интересные моменты игры в обзоре матча Милан – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

Первая половина прошла ровно и практически без голевых моментов, однако выход Погба на замену сразу после перерыва мгновенно принес результат. После затяжной атаки и серии рикошетов мяч отскочил к французу на левом краю вратарской, и тот попал прямо над Доннаруммой, который не успел среагировать. После этого игра ожила, команды по очереди стали создавать возможности, однако гол Погба так и остался единственным во встрече.

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Таким образом, после ничьей 1:1 в первой встрече, Манчестер Юнайтед оформил путевку в четвертьфинал Лиги Европы. Будущий соперник манкунианцев определится уже сегодня.