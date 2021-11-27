Дортмундская Боруссия одолела Вольфсбург в матче 13-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Дортмундцы умудрились пропустить уже на 2-й минуте. Баку жестко прострелил во вратарскую, а Вегхорст грудью переправил мяч в ворота. Боруссия отыгралась благодаря пенальти. Ройса подцепили, и Джан четко исполнил приговор.

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После перерыва забивали только "шмели". Отличились летний новичок Мален и Холанд, пропустивший более месяца из-за травмы. Норвежцу хватило 20 минут, чтобы оформить гол и окончательно похоронить надежды Вольфсбурга на очки.