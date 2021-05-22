Вальядолид принимал Атлетико в рамках заключительного тура Примеры. Смотрите видеообзор на Футбол 24.

Вальядолид быстрым голом подкосил уверенность Атлетико в чемпионстве, но подопечными Диего Симеоне удалось прийти в себя после такого нокдауна.

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В начале второго тайма Корреа сольным проходом сравнял счет, а ближе к финальному свистку главная звезда "матрасников" Луис Суарес забил решающий мяч, выбежав на свидание с голкипером соперника.

Победа гарантировала Атлетико золотые медали Ла Лиги, Вальядолид вылетел в Сегунду.

Атлетико вырвал титул в Испании – Суарес чемпионским голом передал привет Барселоне