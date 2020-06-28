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"Триумф с Ференцварошем нельзя сравнивать с Динамо": Ребров – о завоевании чемпионства Венгрии и планах на будущее

12:53 - Читати українською
"Триумф с Ференцварошем нельзя сравнивать с Динамо": Ребров – о завоевании чемпионства Венгрии и планах на будущее
Сергей Ребров / Apalyaszelerol.com

Украинский наставник Ференцвароша Сергей Ребров поделился эмоциями после завоевания золотых медалей венгерского первенства.

"В Украине празднование чемпионского титула обычно приходится на 9 мая, когда там и так большая церемония. Я дважды выиграл чемпионат с Динамо, однако это нельзя сравнивать. Каждый титул – важен для команды и болельщиков.

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Мы все работали и заслужили его: и игроки, и команда, и фанаты. Я очень рад, что мы смогли порадовать болельщиков, ведь именно они вдохновляли команду. Я также очень рад, что нравлюсь им.

Относительно ближайшего будущего... Подготовку начнем 16 июля: дважды съездим в Австрию на тренировочный сбор, надеемся сыграть достаточное количество контрольных матчей во время подготовки, однако никто не знает, что произойдет в будущем. Надеемся на лучшее", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, в последнем матче венгерского первенства Ференцварош минимально одолел Мезекевешд и второй раз подряд завоевал золотые медали чемпионата.

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Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Сергей Ребров
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