Первый тайм поединка между Металлистом и Колосом был полностью за харьковчанами. Один только Балули мог до 15-й минуты минимум трижды поражать ворота соперника – не хватало точности, да и Волынец стал едва ли не главным героем ковалевцев. В конце концов в середине тайма и он не смог спасти свои ворота – выстрел с лета от Мизюка после навеса с углового из тех, которые практически не берутся.

Металлист не без проблем одолел Колос, оформив предпоследнюю путевку в четвертьфинал Кубка Украины

Впоследствии Харрис мог удваивать, однако кипер гостей доказал свое реноме, отреагировав на удар, чем вызвал отчаяние Ярославского на трибунах. Колос огрызнулся лишь под конец тайма прострелом Лысенко – партнеры не поддержали.

После перерыва представитель УПЛ перевернул игру и создал достаточно моментов, чтобы отыграться. Был в матче и противоречивый эпизод, когда кипер харьковчан спасая свои ворота зарядил Лысенко кулаком в голову. Арбитр пенальти не увидел. Металлист отстоял минимальную победу и стал предпоследним четвертьфиналистом Кубка Украины.

Заря благодаря дублю Шахаба одолела Рух и стала шестым четвертьфиналистом Кубка Украины