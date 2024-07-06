Триумф исторической Франции на Евро выгоден Украине – Мбаппе переживает наезды с российским следом, Роналду ошеломляет
"Футбол 24" анализирует матч четвертьфинала чемпионата Европы между Францией и Португалией (0:0, по пен 5:4). Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.
Сборная Франции сумела пробиться в четвертьфинал Евро-2024, не забив с игры ни одного гола, из-за чего под критику попал наставник "галлских петухов" Дидье Дешам. "Ле Бле" забивали только с пенальти и после автоголов соперников.
Франция выбила Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024 – Роналду и Ко не повторили серию пенальти, выдающаяся игра Меньяна
В 1\4 финала французы не смогли пробить и Диегу Кошту и при этом сами позволили создать у своих ворот больше угрозы – откровенно спасал Майк Меньян. После сухого основного времени и овертаймов, удалось выиграть лотерею с 11-метровых, в которой с отметки ошибся только Жоау Феликс, попав в штангу.