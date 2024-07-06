Сборная Франции сумела пробиться в четвертьфинал Евро-2024, не забив с игры ни одного гола, из-за чего под критику попал наставник "галлских петухов" Дидье Дешам. "Ле Бле" забивали только с пенальти и после автоголов соперников.

Франция выбила Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024 – Роналду и Ко не повторили серию пенальти, выдающаяся игра Меньяна

В 1\4 финала французы не смогли пробить и Диегу Кошту и при этом сами позволили создать у своих ворот больше угрозы – откровенно спасал Майк Меньян. После сухого основного времени и овертаймов, удалось выиграть лотерею с 11-метровых, в которой с отметки ошибся только Жоау Феликс, попав в штангу.