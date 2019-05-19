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Триумф Баварии в Бундеслиге сделал сезон 2018/19 уникальным для топ-5 лиг Европы

19 мая 10:17 155 Читати українською
Триумф Баварии в Бундеслиге сделал сезон 2018/19 уникальным для топ-5 лиг Европы
Мануэль Нойер с Серебряной салатницей / твиттер Баварии

Мюнхенская Бавария в заключительном туре немецкой Бундеслиги одолела франкфуртский Айнтрахт (5:1) и в очередной раз стала чемпионом страны.

4’ Кингсли Коман
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен
 
Себастьян Алле 50’
4’ Кингсли Коман
50’ Себастьян Алле
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен

Мюнхенцы последними в топ-5 лигах Европы оформили чемпионский титул. Это случилось в 34-м туре Бундеслиги и позволило произойти уникальному случаю.

Бавария – Айнтрахт – 5:1 – видео голов и обзор матча

Во всех пяти ведущих континентальных первенствах чемпионами стали те же команды, что выиграли титул в прошлом сезоне – 2017/18. Так, в испанской Ла Лиге второй раз подряд победила Барселона, Манчестер Сити снова оформил чемпионство в английской Премьер-лиге, туринский Ювентус вообще выиграл итальянскую Серию А в восьмой раз подряд, а во французской Лиге 1 триумфовал Пари Сен-Жермен (второй раз подряд).

Отметим, что в чемпионатах Англии и Германии соревнования уже завершились. Зато в испанском, итальянском и французском первенствах еще должны сыграть поединки двух туров.

Источник: Футбол 24
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