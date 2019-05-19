Триумф Баварии в Бундеслиге сделал сезон 2018/19 уникальным для топ-5 лиг Европы

Мюнхенская Бавария в заключительном туре немецкой Бундеслиги одолела франкфуртский Айнтрахт (5:1) и в очередной раз стала чемпионом страны.

Мюнхенцы последними в топ-5 лигах Европы оформили чемпионский титул. Это случилось в 34-м туре Бундеслиги и позволило произойти уникальному случаю.

Бавария – Айнтрахт – 5:1 – видео голов и обзор матча

Во всех пяти ведущих континентальных первенствах чемпионами стали те же команды, что выиграли титул в прошлом сезоне – 2017/18. Так, в испанской Ла Лиге второй раз подряд победила Барселона, Манчестер Сити снова оформил чемпионство в английской Премьер-лиге, туринский Ювентус вообще выиграл итальянскую Серию А в восьмой раз подряд, а во французской Лиге 1 триумфовал Пари Сен-Жермен (второй раз подряд).

Отметим, что в чемпионатах Англии и Германии соревнования уже завершились. Зато в испанском, итальянском и французском первенствах еще должны сыграть поединки двух туров.