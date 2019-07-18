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Триппьер взял пример с Азара и выбрал игровой номер в Атлетико

21:55 99 Читати українською
Триппьер взял пример с Азара и выбрал игровой номер в Атлетико
Киран Триппьер / Фото ФК Атлетико

Новоиспеченный защитник Атлетико Киран Триппьер определился с игровым номером.

Киран Триппьер будет защищать цвета Атлетико под 23-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Триппьер стал игроком Атлетико

Напомним, 28-летний защитник сборной Англии подписал трехлетний контракт с Атлетико. По информации СМИ, Тоттенхэм получил за своего игрока около 25 млн евро.

Стоит отметить, что еще один представитель АПЛ, который недавно перебрался в Мадрид – Эден Азар, также хочет играть в Реале под 23-м номером.

Азар из-за своего хобби может играть в Реале под необычным номером

В сезоне 2018/19 Киран Триппьер провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Цвета "шпор" он защищал с 2015 года.

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Испания Атлетико Атлетико Тоттенхэм Тоттенхэм Эден Азар Эден Азар Киран Триппьер Киран Триппьер
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