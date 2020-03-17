Триппьер признался, ради какого клуба вернулся бы в АПЛ

Английский защитник Атлетико Киран Триппьер не против завершить карьеру на родине.

"Я хочу как можно дольше играть на максимально высоком уровне, но я пойму, когда наступит правильное время для возвращения в Бернли.

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Если я останусь в Атлетико еще на два года, то по истечении этого срока мне будет 32, и Бернли – единственный клуб, ради которого я вернулся бы в Англию", – цитирует Триппьера The Clitheroe Advertiser and Times.

Напомним, в АПЛ Киран известен своими выступлениями в Тоттенхэме и Бернли. В нынешнем сезоне Ла Лиги Триппьер провел 19 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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