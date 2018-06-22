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Триппьер: Кейн выжал максимум из немногих моментов Англии

19 июня 09:35 48 Читати українською
Триппьер: Кейн выжал максимум из немногих моментов Англии
Киран Триппьер / Фото из соцсетей

Защитник сборной Англии Киран Триппьер прокомментировал победу своей команды над Тунисом (2:1), не забыл выделить и нападающего Харри Кейна.

"Мы видим, как Харри работает каждый день, он прирожденный бомбардир. Но он также много работает и на команду, пусть это и не все замечают. Я очень горжусь им.

Сегодня у нас было не так много шансов, но он выжал максимум. Он всегда приходит на помощь в трудные минуты. У нас есть и другие отличные форварды, так что атакующий потенциал у нас серьезный. Харри может забить с любой позиции, он невероятный, и он доказал это в этом сезоне.

ЧМ-2018 Тунис – Англия: неубедительная победа имени Харри Кейна

Конечно, стандартные положения могут сыграть решающую роль на этом чемпионате. Мы постоянно над ними работаем", – цитирует Кирана издание Р-Спорт.

Напомним, следующий матч сборная Англии проведет 24 июня против Панамы.

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Тунис
Матч окончен
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Англия
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Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Чемпионат мира-2018 Тунис - Англия Харри Кейн Харри Кейн Киран Триппьер Киран Триппьер
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