Триппьер: Кейн выжал максимум из немногих моментов Англии

Защитник сборной Англии Киран Триппьер прокомментировал победу своей команды над Тунисом (2:1), не забыл выделить и нападающего Харри Кейна.

"Мы видим, как Харри работает каждый день, он прирожденный бомбардир. Но он также много работает и на команду, пусть это и не все замечают. Я очень горжусь им.

Сегодня у нас было не так много шансов, но он выжал максимум. Он всегда приходит на помощь в трудные минуты. У нас есть и другие отличные форварды, так что атакующий потенциал у нас серьезный. Харри может забить с любой позиции, он невероятный, и он доказал это в этом сезоне.

ЧМ-2018 Тунис – Англия: неубедительная победа имени Харри Кейна

Конечно, стандартные положения могут сыграть решающую роль на этом чемпионате. Мы постоянно над ними работаем", – цитирует Кирана издание Р-Спорт.

Напомним, следующий матч сборная Англии проведет 24 июня против Панамы.