Триппьер близок к переходу в Атлетико

Защитник лондонского Тоттенхэма Киран Триппьер вскоре может пополнить ряды мадридского Атлетико.

Переговоры о переходе англичанина находятся на продвинутой стадии, сообщает Sky Sports.

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В данный момент все идет к тому, что Тоттенхэм договорится с Атлетико о трансфере Триппьера до конца недели. Зато испанские источники высказывают сомнения относительно покупки правого защитника "шпор". Причина скрывается в нежелании тренера "матрасников" Диего Симеоне подписывать игроков, которые не говорят по-испански.

В прошлом сезоне Киран Триппьер провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Также им активно интересуются мюнхенская Бавария и туринский Ювентус.

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