Один из трио Мбаппе-Месси-Неймар должен будет покинуть Париж будущим летом. Как информирует RMC Sport, этим игроком станет Лионель Месси. Сообщается, что должно произойти что-то неординарное, дабы аргентинец продолжил защищать цвета парижан в следующем сезоне.

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Согласно источнику, перед отъездом на ЧМ-2022 Месси согласовал с ПСЖ свою зарплату на будущий сезон – Лео не должен был потерять в деньгах. Однако по возвращении из Катара аргентинец обнаружил, что ПСЖ не спешит предлагать ему документ на подпись. Более того, отношения между игроком и клубом испортились из-за плохой формы Месси, а также результатов команды. Не улучшил ситуацию и тот факт, что Лео был освистан в матче 29 тура Лиги 1 с Лионом (0:1).

В этом сезоне Месси забил за ПСЖ 18 голов в 33 матчах во всех турнирах.

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