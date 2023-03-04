Информация о том, что Фирмино готовится к уходу из Ливерпуля в статусе свободного агента, заинтересовала Милан, Интер и Ювентус, сообщает Football Italia.

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Особенно заинтересован в подписании бразильца действующий чемпион Италии. Милан ищет подмену для Оливье Жиру за небольшую цену, поскольку Дивок Ориджи почти не играл из-за повреждения.

Напомним, Фирмино перебрался в Ливерпуль из Хоффенхайма в 2015-м за 41 миллион евро. С тех пор наиграл 352 поединка (107 голов и 78 результативных передач) и выиграл 7 трофеев.

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