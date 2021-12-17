Пожалуй, каждый отец мечтает о сыновьях. Еще больше причин для радости, если их трое. В нашем случае все трое стали профессиональными футболистами. История украинского футбола знает уникальную ситуацию, когда три родных брата собрались в одной команде элитного дивизиона. Вспоминаем особое трио братьев Корпонаев.

Закарпатец Тиберий Корпонай так и не стал профессиональным футболистом, однако сделал все, чтобы его сыновья полноценно занимались спортом. В родном Ракошино, неподалеку Мукачево, их дом располагался рядом с местным стадионом. Детям грех было не пользоваться этим. "Надо было просто перейти через дорогу", – вспоминали потом ребята о своем футбольном детстве.

В 1958-м у Тиберия родился первенец, которого он назвал в свою честь. Спустя еще восемь лет на свет появился Адальберт. Оба брата, как и их младший брат Иван 1969-го года рождения, с детства занимались футболом.

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Карьера Тиберия-младшего прошла в клубах западной Украины, преимущественно игравших во Второй лиге. Лучше всего он проявил себя в Ровном в составе местного Авангарда, где играл в начале 80-х. Благодаря случаю самый старший из братьев Корпонаев даже провел один матч за Карпаты, которые в тот момент были клубом Высшей союзной лиги.

В марте 1980 года львовяне проводили кубковый матч в Мукачево против ивано-франковского Спартака. Тренерский штаб "львов" выпустил Тиберия на поле на последние семь минут, а Карпаты благодаря голам Родина, Суслопарова и Броварского уверенно разобрались с соперником 3:0.

Завершал активные выступления Тиберий Корпонай в Кременчуге. Там же началась и его тренерская карьера. С 1989-го по 1995-й Корпонай с перерывами работал наставником местного Кременя.

Виктор Ряшко и Тиберий Корпонай (справа) / фото sport.fakty.ua

Между тем Адальберт начинал свой футбольный путь в Луцке (где даже успел поиграть вместе с Тиберием). После двух сезонов в тамошнем Торпедо он приехал в Кременчуг по приглашению старшего брата, который уже занимался тренерской деятельностью.

Луцк – это старт моей карьеры, – рассказывал Адальберт. – Там у меня поверили, дали шанс. Именно благодаря тренерам Торпедо Маркевичу и Кварцяному я заиграл. Да и ребята в команде меня многому научили. Очень приятны воспоминания о том периоде.

Адальберт Корпонай / фото з семейного архива

С небольшой паузой на выступления в харьковском Металлисте (Адальберт говорил, что оставил на местном стадионе часть своей души) средний из братьев закрепился в Кременчуге, где и встретил первый чемпионат Украины. Город переживал футбольный бум, а в коллективе сформировалось семейное подчинение – Адальберт играл под руководством Тиберия.

Это двойная ответственность. На футбольное поле просто так не выходят. Мне нужно было доказывать свое право. Если команда выигрывала – мы были героями всего города, если проигрывала – все искали виновных в нас, Корпонаях, на улицу можно было не выходить. Что касается тренерских качеств Тиберия, то могу замолвить за него слово – он хороший специалист, – делился опытом работы с братом Адальберт.

Адальберт Корпонай / фото з семейного архива

Пока старшие братья становились своими в Кременчуге, активно развивал карьеру Иван. Младший из братьев также поиграл за Кремень вместе с Адальбертом, а вскоре оказался в Тернополе, где выступал за местную Ниву у Леонида Буряка. В 1993 году трио Корпонаев встретилось в матче Высшей лиги между Нивой и Кременем. "На поле братьев нет. Мы не Кличко, а футбол – это не бокс. Приходится и родным братьям сталкиваться лбами на поле. Конечно же, грубости не было, но спортивная агрессия – это нормально", – говорил Адальберт.

Своя историю о братском противостоянии есть и у Ивана. Говорит, что в матчах против брата Адальберта не пытался встречаться с ним на футбольном поле.

Мой брат имел особый финт – раскатывал вправо-влево и убегал в сторону. Я знал, что он будет бежать вправо, потому в одном из матчей даже не дернулся и забрал у него мяч. Адальберт как раз очутился на позиции последнего защитника. Бегу к воротам и думаю – что делать… Не хотел подставлять брата. Сблизился с вратарем и пробил "на силу" выше ворот, – рассказывал Иван.

Иван Корпонай / фото з семейного архива

Еще через год все трое Корпонаев встретились в Кременчуге. Если Тиберий руководил командой из тренерской скамьи, то его младшие братья прекрасно взаимодействовали на поле. Иван говорил, что все братья оставались после тренировок и отрабатывали технику, атлетические навыки и занимались физической подготовкой.

У нас было правило – если Адальберт прессинговал защитника, бежал забирать мяч, то я знал, куда этот защитник отпасует и пытался быть в нужном месте. Адальберт играл в центре полузащиты, а я в нападении. Благодаря такому размещению на поле нам легко было организовать семейный отбор мяча, – рассказывал Иван.

Младший из братьев также вспоминал, что не сразу стал своим в Кремне. Кстати, именно Иван Корпонай – автор первого гола кременчугской команды в чемпионатах Украины. В тот момент Тиберий был администратором команды. "Пришел сюда получить спортивный костюм и форму? Ждешь, что с тобой здесь панькаться будут?" – говорили Ивану некоторые партнеры.

Вскоре самый молодой из братьев стал лучшим бомбардиром команды и вошел в список топ-голеадоров Высшей лиги. 23-летним парнем даже начали интересоваться в Динамо. В столицу он так и не уехал, но вместе с Адальбертом отправился в Германию. По слухам Иваном интересовалась Ганза из Ростока. В 1997 году Корпоная-младшего хотел видеть в Карпатах Мирон Маркевич. Однако на тот момент он был игроком Днепра, с которым вышел в финал Кубка Украины.

Впрочем, не футболом единым. Братья рассказывали, как иногда обманывали журналистов и могли во время интервью выдавать себя за брата. А когда в Днепре прямо с тренировочной базы злоумышленники угнали автомобиль Ивана вместе с документами, то повторно экзамен для получения водительского удостоверения брата сдавал Адальберт.

Иван Корпонай (в центре) / фото з семейного архива

После завершения профессиональных карьер все три брата работали в футболе. Тиберий и Иван тренировали в Закарпатье детей, а Адальберт жил и работал в Шацке: был президентом местного клуба Свитязь и занимался пляжным футболом. В 2016 году у Адальберта Тиберьевича диагностировали рак. В апреле 2017-го средний из братьев Корпонаев отошел в засветы. Внезапно умер и старший брат Тиберий – его не стало в январе 2021 года. Самый молодой Иван живет в Закарпатье, однако к футболу никакого отношения не имеет.

Путь Корпонаев – уникален, он никогда не будет иметь аналогов. Каждый из братьев обладал харизмой и необычными навыками. Вместе с тем, трио закарпатских братьев сумело покорить болельщиков далеко за пределами Кременчуга, где прошли лучшие их годы. История Корпонаев – это особенная страница украинского футбола.